بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ،ملزم گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ ریل بازار کے علاقے محکمہ انہار کالونی کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ملزم کو روک کر چیک کیا۔ بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔
بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ ریل بازار کے علاقے محکمہ انہار کالونی کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ملزم کو روک کر چیک کیا۔ بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔