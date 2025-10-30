اسسٹنٹ کمشنر ،تحصیل منیجر ایف ڈبلیو ایم سی کاصفائی کا جائزہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ اور رنگزیب گورایہ نے تحصیل منیجر ایف ڈبلیو ایم سی عمران فقیر کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر پراجیکٹ منیجر اے آر سی حذیفہ جلیل اور سٹی آپریشنل منیجر عادل محمود بٹ بھی موجود تھے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے عملہ صفائی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ عوامی مقامات، گلیوں اور بازاروں میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے ۔انہوں نے کہا صفائی کے انتظامات میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، شہریوں کی صفائی کی سہولت دینااولین ترجیح ہے ۔