صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر ،تحصیل منیجر ایف ڈبلیو ایم سی کاصفائی کا جائزہ

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر ،تحصیل منیجر ایف ڈبلیو ایم سی کاصفائی کا جائزہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ اور رنگزیب گورایہ نے تحصیل منیجر ایف ڈبلیو ایم سی عمران فقیر کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔

اس موقع پر پراجیکٹ منیجر اے آر سی حذیفہ جلیل اور سٹی آپریشنل منیجر عادل محمود بٹ بھی موجود تھے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے عملہ صفائی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ عوامی مقامات، گلیوں اور بازاروں میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے ۔انہوں نے کہا صفائی کے انتظامات میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، شہریوں کی صفائی کی سہولت دینااولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

لبنانی سفیر کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات، تعاون بڑھانے کا عزم

عوامی شکایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے، کمشنر

ترکیہ کے 102 ویں یوم جمہوریہ پر عبدالعلیم کی مبارکباد

تعلیم، تکنیکی تربیت کیلئے اہم اقدامات کر رہے، قیصر شیخ

زرعی شعبہ کی ترقی کیلئے تعاون جاری رہے گا، امریکی ناظم الامور

چکوال، موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن