کاراورٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ،تین افراد زخمی
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)کاراورٹریکٹر ٹرالی میں تصام ،تین افراد زخمی ہوگئے ۔ لاہور روڈ بائی پاس نزد ریلوے پھاٹک کار اور ٹریکٹرٹرالی میں تصادم میں 18سالہ عثمان خان ولد فضل ربی،44سالہ اخلاق ولد مشتاق اور20سالہ رجب ولد محسن ریاض ساکنان چنیوٹ زخمی ہوگئے ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو1122اہلکار موقع پر آگئے اورزخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کردیا۔
کاراورٹریکٹر ٹرالی میں تصام ،تین افراد زخمی ہوگئے ۔ لاہور روڈ بائی پاس نزد ریلوے پھاٹک کار اور ٹریکٹرٹرالی میں تصادم میں 18سالہ عثمان خان ولد فضل ربی،44سالہ اخلاق ولد مشتاق اور20سالہ رجب ولد محسن ریاض ساکنان چنیوٹ زخمی ہوگئے ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو1122اہلکار موقع پر آگئے اورزخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کردیا۔