سموگ کی آڑ میں بھٹوں کی بندش غریب پر ظلم :لطیف انصاری
کارروائیوں پربھٹے بند ہونے سے 90ہزار مردو خواتین بے روز گار ہو چکے ہیں
پینسرہ(نمائندہ دنیا)چیئرمین لیبر قومی موومنٹ بابا لطیف انصاری نے کہاہے کہمون سون کی شدید بارشوں اور سیلاب کے دنوں میں بھٹے بند رہے جس سے مزدور پہلے ہی قرضوں اور پیشگی ادائیگوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اب سموگ کی آڑ میں دوبارہ بندش نے انکے گھروں کے چوہلے ٹھنڈے کر دئیے ہیں۔ حکومتی اداروں کی کارروائیوں پربھٹے بند ہونے سے 90ہزار مردو خواتین بے روز گار ہو چکے ہیں، بھٹہ انڈسٹری کے ساتھ ملک کی دیگر صنعتیں بھی وابستہ ہیں جن میں کام کرنے والے اٹھارہ ہزار مزدوروں کا روزگار بھٹہ بندی سے متاثر ہو رہا ہے انڈسٹری کے وہ بھٹے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر چل رہے ہیں انہیں فوری طور پر کام کرنے کی اجازت دی جائے تا کہ مزدوروں کو دوبارہ سے روز گار میسر آ سکے انہوں نے کہا مزدور بے چارہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹ بھرنے کیلئے کام کرتا ہے ان کیلئے طویل بندش کسی عذاب سے کم نہیں اگر فوری طور پر بھٹہ انڈسٹری کو بحال نہ کیا گیا تو مزدور طبقہ وزیر اعلیٰ ہاوس کے سامنے پر امن احتجاج پر مجبور ہو گا ۔