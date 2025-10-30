صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ کی آڑ میں بھٹوں کی بندش غریب پر ظلم :لطیف انصاری

  • فیصل آباد
سموگ کی آڑ میں بھٹوں کی بندش غریب پر ظلم :لطیف انصاری

کارروائیوں پربھٹے بند ہونے سے 90ہزار مردو خواتین بے روز گار ہو چکے ہیں

پینسرہ(نمائندہ دنیا)چیئرمین لیبر قومی موومنٹ بابا لطیف انصاری نے کہاہے کہمون سون کی شدید بارشوں اور سیلاب کے دنوں میں بھٹے بند رہے جس سے مزدور پہلے ہی قرضوں اور پیشگی ادائیگوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اب سموگ کی آڑ میں دوبارہ بندش نے انکے گھروں کے چوہلے ٹھنڈے کر دئیے ہیں۔ حکومتی اداروں کی کارروائیوں پربھٹے بند ہونے سے 90ہزار مردو خواتین بے روز گار ہو چکے ہیں، بھٹہ انڈسٹری کے ساتھ ملک کی دیگر صنعتیں بھی وابستہ ہیں جن میں کام کرنے والے اٹھارہ ہزار مزدوروں کا روزگار بھٹہ بندی سے متاثر ہو رہا ہے انڈسٹری کے وہ بھٹے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر چل رہے ہیں انہیں فوری طور پر کام کرنے کی اجازت دی جائے تا کہ مزدوروں کو دوبارہ سے روز گار میسر آ سکے انہوں نے کہا مزدور بے چارہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹ بھرنے کیلئے کام کرتا ہے ان کیلئے طویل بندش کسی عذاب سے کم نہیں اگر فوری طور پر بھٹہ انڈسٹری کو بحال نہ کیا گیا تو مزدور طبقہ وزیر اعلیٰ ہاوس کے سامنے پر امن احتجاج پر مجبور ہو گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بس شیڈز منصوبہ کی جلد تکمیل کا ہدف،6مکمل فعال،بی زیڈ یو میں افتتاح

ضلعی امن کمیٹی کے اعزاز میں ظہرانہ

سموگ کا باعث اینٹوں کے بھٹے بند، پانچ لاکھ روپے جرمانہ

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 280کلو مضر صحت گوشت تلف

جہانیاں:تیز رفتار کیری ڈبہ کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق

مختلف واقعات میں دو خواتین سے زیادتی اور دو پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن