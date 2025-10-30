فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کا بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار
مسئلے سے نمٹنے کیلئے گراس روٹ لیول پر آگاہی پھیلانا ضروری ،ڈاکٹر عالیہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ فارماسیوٹیکل سائنسز زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیاجس کا مقصد خواتین میں بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص و بچاؤ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ الائیڈ ہسپتال بریسٹ کلینک کی فوکل پرسن ڈاکٹر عالیہ شائمہ نے اس بات پر زور دیا کہ اس بڑھتے ہوئے مسئلے سے مؤثر طور پر نمٹنے کیلئے گراس روٹ لیول پر آگاہی پھیلانا نہایت ضروری ہے ۔ انہوں نے عام علامات جیسے چھاتی میں گلٹی، مسلسل درد اور دیگر نشانیوں پر تفصیل سے بات کی اور خواتین کو تاکید کی کہ اگر کوئی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ تاخیر پرقابلِ علاج کیسز جان لیوا صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ ایوب نے کہا پاکستان میں بریسٹ کینسر سے اموات کی شرح بلند ہے ۔ ہر سال ہزاروں خواتین صرف تاخیر سے تشخیص اور آگاہی کے فقدان پرجان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف ہوم سائنسز کی ڈائریکٹر ڈاکٹر بینش اسرار نے کہا آگاہی ہماری پہلی قوت ہے اور بروقت تشخیص سے بے شمار زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر مہوش اسرار نے کہا یونیورسٹیوں کو چاہئے کہ وہ باقاعدگی سے بریسٹ کینسر آگاہی ورکشاپس کرائیں تاکہ طالبات اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ ڈاکٹر علی شہزاد، یونیورسٹی ہیلتھ سینٹر کی ڈاکٹر مقدس اور ڈاکٹر فاروق اعظم نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر فیکلٹی سے یونیورسٹی کلاک ٹاور تک آگاہی واک بھی کی گئی۔