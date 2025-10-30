صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کا بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار

  • فیصل آباد
فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کا بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار

مسئلے سے نمٹنے کیلئے گراس روٹ لیول پر آگاہی پھیلانا ضروری ،ڈاکٹر عالیہ

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ فارماسیوٹیکل سائنسز زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیاجس کا مقصد خواتین میں بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص و بچاؤ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ الائیڈ ہسپتال بریسٹ کلینک کی فوکل پرسن ڈاکٹر عالیہ شائمہ نے اس بات پر زور دیا کہ اس بڑھتے ہوئے مسئلے سے مؤثر طور پر نمٹنے کیلئے گراس روٹ لیول پر آگاہی پھیلانا نہایت ضروری ہے ۔ انہوں نے عام علامات جیسے چھاتی میں گلٹی، مسلسل درد اور دیگر نشانیوں پر تفصیل سے بات کی اور خواتین کو تاکید کی کہ اگر کوئی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ تاخیر پرقابلِ علاج کیسز جان لیوا صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ ایوب نے کہا پاکستان میں بریسٹ کینسر سے اموات کی شرح بلند ہے ۔ ہر سال ہزاروں خواتین صرف تاخیر سے تشخیص اور آگاہی کے فقدان پرجان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف ہوم سائنسز کی ڈائریکٹر ڈاکٹر بینش اسرار نے کہا آگاہی ہماری پہلی قوت ہے اور بروقت تشخیص سے بے شمار زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر مہوش اسرار نے کہا یونیورسٹیوں کو چاہئے کہ وہ باقاعدگی سے بریسٹ کینسر آگاہی ورکشاپس کرائیں تاکہ طالبات اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ ڈاکٹر علی شہزاد، یونیورسٹی ہیلتھ سینٹر کی ڈاکٹر مقدس اور ڈاکٹر فاروق اعظم نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر فیکلٹی سے یونیورسٹی کلاک ٹاور تک آگاہی واک بھی کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے سامنے گول چکر کو تفریحی پارک بنانیکا فیصلہ

لاہور چیمبر میں بزنس فسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کا اعلان

چند رائے روڈ :سڑک کی بحالی کاکام شروع کرنیکی ہدایت

سرپلس اساتذہ کے دور دراز علاقوں میں تبادلے

سی ای او لیسکو کی ای کچہری

غازی علم الدین شہید کی برسی منانے کی اجازت کیلئے درخواست دائر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن