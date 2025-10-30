ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ناتجربہ کار گارڈز سکیورٹی رسک بن گئے
معطلی کے باوجود انچارج سکیورٹی ڈیوٹی انجام دینے لگا،حکام سے نوٹس کامطالبہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ٹی ایچ کیو ہسپتال جڑانوالہ میں عوام کی حفاظت پر معمور ناتجربہ کار گارڈز خود سکیورٹی رسک بن گئے ،جڑانوالہ کے واحد ٹی ایچ کیو ہسپتال کے مسائل حل نہ ہو سکے ایک طرف ادویات کے فقدان پرمفت علاج کی فراہمی خواب بن رہا ہے تو دوسری جانب ناقص پلاننگ پر عوام کی حفاظت پر مامور گارڈ خود سکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔گارڈ زکے پاس اسلحہ لائسنس نہ لینے کے باوجود انہیں جدید اسلحہ تھما دیا گیا ہے جسے چلانے کی ٹریننگ بھی حاصل نہیں کی اور تھانے سے سرٹیفکیٹ بھی حاصل نہیں کئے ،عوام کے جان و مال کی حفاظت خطرے میں پڑ چکی ہے ۔گارڈز کی نگرانی پر مامور انچارج سکیورٹی کو کمپنی کی جانب سے 22 تاریخ کو نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے ڈیوٹی سے ہٹایا گیا مگر مبینہ طور پر ہسپتال انتظامیہ کی ملی بھگت سے سکیورٹی انچارج معطلی کے باوجود وردی میں ڈیوٹی انجام دے رہا ہے ۔عوامی سماجی حلقوں نے صوبائی وزیر ،سیکرٹری ہیلتھ و دیگر حکام سے سخت کارروائی کامطالبہ کیاہے۔