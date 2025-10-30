صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ناتجربہ کار گارڈز سکیورٹی رسک بن گئے

  • فیصل آباد
ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ناتجربہ کار گارڈز سکیورٹی رسک بن گئے

معطلی کے باوجود انچارج سکیورٹی ڈیوٹی انجام دینے لگا،حکام سے نوٹس کامطالبہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ٹی ایچ کیو ہسپتال جڑانوالہ میں عوام کی حفاظت پر معمور ناتجربہ کار گارڈز خود سکیورٹی رسک بن گئے ،جڑانوالہ کے واحد ٹی ایچ کیو ہسپتال کے مسائل حل نہ ہو سکے ایک طرف ادویات کے فقدان پرمفت علاج کی فراہمی خواب بن رہا ہے تو دوسری جانب ناقص پلاننگ پر عوام کی حفاظت پر مامور گارڈ خود سکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔گارڈ زکے پاس اسلحہ لائسنس نہ لینے کے باوجود انہیں جدید اسلحہ تھما دیا گیا ہے جسے چلانے کی ٹریننگ بھی حاصل نہیں کی اور تھانے سے سرٹیفکیٹ بھی حاصل نہیں کئے ،عوام کے جان و مال کی حفاظت خطرے میں پڑ چکی ہے ۔گارڈز کی نگرانی پر مامور انچارج سکیورٹی کو کمپنی کی جانب سے 22 تاریخ کو نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے ڈیوٹی سے ہٹایا گیا مگر مبینہ طور پر ہسپتال انتظامیہ کی ملی بھگت سے سکیورٹی انچارج معطلی کے باوجود وردی میں ڈیوٹی انجام دے رہا ہے ۔عوامی سماجی حلقوں نے صوبائی وزیر ،سیکرٹری ہیلتھ و دیگر حکام سے سخت کارروائی کامطالبہ کیاہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

لبنانی سفیر کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات، تعاون بڑھانے کا عزم

عوامی شکایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے، کمشنر

ترکیہ کے 102 ویں یوم جمہوریہ پر عبدالعلیم کی مبارکباد

تعلیم، تکنیکی تربیت کیلئے اہم اقدامات کر رہے، قیصر شیخ

زرعی شعبہ کی ترقی کیلئے تعاون جاری رہے گا، امریکی ناظم الامور

چکوال، موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن