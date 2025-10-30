صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
کمالیہ(نمائندہ دنیا )گھر سے سکول جانے والا طالبعلم اغوا ہوگیا۔ نواحی علاقہ موضع موہل کے رہائشی دلمیر نے تھانہ صدر پولیس کو بتایا کہ اس کا 15 سالہ بیٹا تنویر گھر سے سکول گیا واپس نہ آیا سکول انتظامیہ کے پاس گیاتو معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا سکول پہنچا ہی نہیں اور نامعلوم افراد نے راستے میں سے ہی اسے اغوا کر لیا ۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

