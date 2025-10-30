صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چور گینگ گرفتار ، 5 مسروقہ موٹر سائیکل ،مویشی،نقدی برآمد

  • فیصل آباد
لالیاں (نمائندہ دنیا )چور گینگ گرفتار ،لاکھوں کے موٹر سائیکل ،مویشی،نقدی برآمد کرلی گئی ۔ایس ایچ او تھانہ لالیاں آزاد حسین نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے متعدد وارداتوں میں مطلوب چور گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کر لیا اور دوران تفتیش ملزموں سے 5 مسروقہ موٹر سائیکل ،مویشی اور نقدی برآمد کر لی۔ گرفتار ملزموں سے تفتیش جاری ہے اور مزید انکشافات کی توقع ہے ۔

