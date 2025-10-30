منشیات فروش گرفتار شراب کے دوکین برآمد
گوجرہ( نما ئندہ دُنیا)پو لیس نے کارروائی کر تے ہو ئے بھاری مقدارمیں شراب برآمد کر لی۔ سٹی پولیس گوجرہ نے گشت کے دوران مخبری پرمحلہ قادر ی دربارمیں چھاپہ مارکر ملزم بوٹاکر گرفتار کرکے شراب کے دوکین برآمد کر لیے اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
