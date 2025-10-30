صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار شراب کے دوکین برآمد

  • فیصل آباد
گوجرہ( نما ئندہ دُنیا)پو لیس نے کارروائی کر تے ہو ئے بھاری مقدارمیں شراب برآمد کر لی۔ سٹی پولیس گوجرہ نے گشت کے دوران مخبری پرمحلہ قادر ی دربارمیں چھاپہ مارکر ملزم بوٹاکر گرفتار کرکے شراب کے دوکین برآمد کر لیے اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

