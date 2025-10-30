ماموں کانجن :بلیئرڈگیم پر جوا کھیلتے چھ افراد رنگے ہاتھوں گرفتار
ماموں کانجن نمائندہ دنیا) ماموں کانجن پولیس نے بلیئرڈگیم پر جوا کھیلتے چھ افراد کو رنگے ہاتھوں دھر لیا،مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کردیا گیا۔ پولیس نے مخبر کی اطلاع پرنواحی گائوں 548گ ب میں جوا کھیلتے افراد کو گرفتار کرلیا اوردائوپر لگی رقم بھی برآمد کرلی ۔
