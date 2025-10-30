البرہانیہ قرآن اکیڈمی کے زیرِ اہتمام محفلِ ذکر
پیرمحل (نمائندہ دنیا )پیرمحل میں البرہانیہ قرآن اکیڈمی کے زیرِ اہتمام محفلِ ذکرہوئی ۔ممتاز مذہبی و روحانی سکالر شیخ محمد مدحت عبدالحمید آف ڈنمارک نے شرکا سے روحانی موضوعات پر گفتگو کی اور تصوف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں ثابت کیا۔مقررین نے ذکرِ اللہ اور ذکرِ رسول کی اہمیت بیان کی اور البرہانیہ قرآن اکیڈمی میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے ۔ محفلِ ذکرمیں علماسمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور روحانی فیض حاصل کیا۔محفل کے اختتام پر ایک خوش نصیب مہمان کو بذریعہ قرعہ اندازی عمرہ کا پیکیج بھی دیا گیا۔
