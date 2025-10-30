صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
پیرمحل:قبضہ مافیاسے سرکاری رقبہ واگذارکروالیا گیا

پیرمحل (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر کی زیر نگرانی نائب تحصیلدار غلام مرتضیٰ حلقہ پٹواری بابر سلطان کی عملہ میونسپل کمیٹی کے ہمراہ قبضہ مافیا کیخلاف کاروائی ،سرکاری رقبہ واگذارکروالیا ۔ انکروچمنٹ سکواڈ میونسپل کمیٹی ، پولیس کے ہمراہ اضافی آبادی حارث چک نمبر673گ ب میں قبضہ مافیا سے لاکھوں کا قیمتی رقبہ واگزار کروایا گیا ۔

