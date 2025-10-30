ایئر پورٹ پولیس کی کارروائی ملزم سے کلو سے زائد ہیروئن برآمد
پینسرہ( نمائندہ دنیا)ایس ایچ او تھانہ ائیر پورٹ ثاقب مہیس کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے چوکی انچارج نیو سبز منڈی اسسٹنٹ سب انسپکٹر میاں اعجاز نے دوران گشت مشکوک شخص کو روک کر تلاشی لی تو اس سے 1100سو گرام ہیروئن پاوڈر برآمد ہوا ۔جو ملزم فروخت کرنے جا رہا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا ملزم کی شناخت عثمان انور سکنہ 232ر ب باوے والی کے نام سے ہوئی۔
