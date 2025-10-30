علما کانفرنس ،لاؤڈسپیکر ایکٹ پر سختی سے عملدرآمد کی ہدایت
سمندری(نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی میں اسسٹنٹ کمشنر قمرمحمود اور ایس پی صدر ایم طاہر کی سربراہی میں علما کانفرنس کا انعقاد ۔تمام مسالک کے علما اور مرکزی انجمن تاجران کے صدر میاں شبیر مہالمی ملک شفیع ،اسدجاویدنے شرکت کی۔علماکو حکومت پنجاب کی جانب سے دی جانے والی مراعات ،مسجد کے امام کو وظیفہ ودیگرامورپربات چیت ہوئی ۔شہر میں امن پرعلما کے کردار کو سراہا گیا لاؤڈسپیکر ایکٹ پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔
