چنیوٹ پولیس نے 15ملزموں کو گرفتارکرلیا

  • فیصل آباد
چنیوٹ پولیس نے 15ملزموں کو گرفتارکرلیا

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)چنیوٹ پولیس نے چوبیس گھنٹے کے دوران 15ملزموں کو گرفتارکرلیا۔ کریک ڈاؤن میں 11اشتہاریوں،2عدالتی مفروران ،ساؤنڈ سسٹم ایکٹ،گیس ریفلنگ پر 2افراد کو گرفتارکرلیاگیا۔ ای پولیس پوسٹ کے ذریعے 2304مشکوک افراد،1528مشکوک گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 3سو سے زائد گاڑیوں کے چالان ،5 لاکھ سے زائد کے جرمانے کئے گئے ۔

اس حوالے سے ڈی پی اوکا کہناہے کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مختلف جرائم میں ملوث ملزموں کو گرفتار کیا جارہاہے ۔ 

 

