ماڈل پولیس سٹیشن کو جانیوالی سڑک تباہ ، مرمت کامطالبہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ماڈل پولیس سٹیشن کو جانے والی سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی، متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بن گئے ۔گوجرہ روڈ سے تھانہ سٹی تک سڑک پر گہرے گڑھے بن چکے ہیں، شہری اوردکاندار شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، بارش پر یہ گڑھے تالابوں کا منظر پیش کرتے ہیں۔۔
حادثات کا خدشہ مزید بڑھ جاتا ہے ،اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ سڑک کی خستہ حالی پر کسی نے نوٹس نہیں لیا،دکانداروں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تباہی سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے ، شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور منتخب عوامی نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی فوری مرمت کروائی جائے۔