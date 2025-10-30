اے سی اقرا ناصر کاسیوریج لائنز کی صفائی کاجائزہ
کمالیہ(نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور سیوریج لائنز کی صفائی کے عمل کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ عملہ کو ہدایت کی کہ نکاسی آب نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کو یقینی بنایا جائے ۔ شہر کی صفائی اور عوامی سہولت ہماری اولین ترجیح ہے ، اس سلسلے میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی۔
