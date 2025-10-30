ڈی پی او چنیوٹ کے عوامی مسائل سنے ،حل کے احکامات
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی اوعبداﷲ احمد نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت لوگوں کے مسائل سنے اور درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرکے مختص کردہ ٹائم میں داد رسی یقینی بنانے اورکمپلینٹ سیل افسروں کو درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔
اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھاکہ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جار ہے ہیں ۔ کسی وجہ سے تھانہ جات میں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو شہری بلاجھجھک میرے دفتر تشریف لائیں ،انکے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے گا ۔