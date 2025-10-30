انسدادِسموگ:3 بھٹوں کیخلاف کارروائی، 2 لاکھ جرمانہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )انسدادِسموگ کے پیش نظر محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے مختلف بھٹوں کا معائنہ کیا ، 3 بھٹوں کیخلاف سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے پر کارروائی کی گئی۔
انسپکٹر عرفان کھیتران نے سموگ کا باعث بننے والے 2 بھٹوں کے مالکان کیخلاف ایف آئی آر درج کروائی اور 2 لاکھ کا جرمانہ کیاجبکہ زگ زیگ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ایک بھٹہ مکمل مسمار کر دیا گیا،انہوں نے کہا ماحولیات کے قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائیگی اور تمام صنعتی یونٹس کو ایس او پیز کی مکمل پاسداری یقینی بنانی ہوگی۔