زرعی یونیورسٹی:ٹیک اینڈ انٹرپرینیورشپ سمٹ 4 کا انعقاد
یہ سمٹ جدت پیدا ، پاکستان کاڈیجیٹل تبدیلی کا سفر مضبوط بنائیگی:مقررین
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے ٹیک اینڈ انٹرپرینیورشپ سمٹ 4 کا انعقاد کیا۔ملک بھر سے جدت کاروں، کاروباری شخصیات اور طلبہ نے شرکت کی۔ دو روزہ سمٹ میں بزنس ایکسپوز، ٹیکنالوجی مصنوعات کی نمائش، کوڈنگ مقابلے ، ای گیمنگ ٹورنامنٹس و دیگرسرگرمیاں شامل تھیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار نے خطاب میں کہا جدت پسند سوچ پر مبنی انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینا پائیدار معاشی ترقی کیلئے ضروری ہے ۔ جامعات میں طلبہ کو دورحاضر سے ہم آہنگ مہارتیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے اور مختلف شعبہ جات کے مسائل کا سائنسی بنیادوں پر حل تلاش کیا جاتا ہے ۔ ملتان یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف نے کہاپاکستان کا مستقبل باصلاحیت نوجوانوں میں پوشیدہ ہے جسے نکھارنے کی ضرورت ہے ۔
پرنسپل آفیسر ڈاکٹر راؤ زاہد عباس نے کہا نوجوانوں کی خدا داد صلاحیتوں کو نکھارنا اور کاروباری مہارتوں سے آراستہ کرنا ضروری ہے ۔ ڈائریکٹر بزنس انکوبیشن سینٹر ڈاکٹر افتخار نے کہا ایسے بزنس ایکسپوز اور سٹارٹ اپ سٹالز نوجوانوں کو سرمایہ کاروں سے روابط اور مارکیٹ کے رجحانات جاننے کا موقع فراہم کرتے اور پاکستان کے انٹرپرینیوریل ایکو سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں۔ ڈاکٹر حبیب اسلم گابا نے کہا عملی ورکشاپس اور ہنر سازی کی سرگرمیاں طلبہ کو جدید ڈیجیٹل ٹولز سے آراستہ کرکے انہیں عالمی سطح پر مسابقت کے قابل بنائینگی۔ چیف ہال وارڈن ڈاکٹر انور الحق اور سینئر ٹیوٹر ڈاکٹر شوکت نے کہا یہ سمٹ نوجوانوں میں جدت پیدا کریگی اور پاکستان کا ڈیجیٹل تبدیلی کا سفر مضبوط بنائیگی۔ یو کے پاکستان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بورڈ کے ایم ڈی اظہر وڑائچ، ٹیکنو ایکس کے سی ای او فہیم اور ابو ہریرہ نے بھی خطاب کیا۔