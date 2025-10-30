اوباش افراد کی طالبعلم سے زیادتی ویڈیو وائرل،ایک ملزم گرفتار
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اوباش افراد نے طالبعلم کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی موبائل پر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔تھانہ صدر کے نواحی چک نمبر 65 گ ب کے اوباش افراد طلحہ اکرم اور احمد نے دیہہ ہذا ہی کے رہائشی 8 ویں کے طالبعلم کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اپنے موبائل پر ویڈیو بنا لی بعدازاں طالبعلم کو بلیک میل اور سنگین نتائج کی ھمکیاں دیتے رہے۔۔
ویڈیو وائرل کر دی جس پر پولیس تھانہ صدر نے متاثرہ طالبعلم کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ایک ملزم کو حراست میں لے لیا ۔ ذرائع کے مطابق مقدمہ میں نامزد ملزم قبل ازیں بھی متعدد بچوں کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کی ویڈیوز بنا چکے ہیں ۔پولیس کا کہنا ہے کہ میرٹ پر تفتیش کرکے ملزموں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔