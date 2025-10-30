صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری سی اینڈڈبلیو کاموٹروے پر ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس پنجاب سہیل اشرف نے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں موٹر وے ایم4 انٹرچینج سے موٹر وے ایم3 رجانہ انٹرچینج تک ڈبل روڈ کے میگا پراجیکٹ پر جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔

 ایکسین ہائی وے اصغر علی نے بریفنگ دیتے بتایا روڈ بیس، ڈرینج سسٹم اور سائیڈ وال کا کام تیزی سے جاری ہے ، کام کے معیار پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے ۔سہیل اشرف نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ گورنمنٹ کالج خواتین کی دیوار، اقبال نگر کے پارک کی گرل اور ماڈل بازار کی دکانوں کی منتقلی کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے ۔نہوں نے مطلوبہ فنڈز کی جلد فراہمی کے عزم کا اظہار کرتے کہا کہ حکومت تمام وسائل فراہم کرے گی تاکہ منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل ہو ۔

 

