محکمہ زراعت کی جانب سے میگا فارمر ڈے کا انعقاد

  • فیصل آباد
محکمہ زراعت کی جانب سے میگا فارمر ڈے کا انعقاد

شورکوٹ(نمائندہ دنیا)خوردنی تیل کی درآمدات میں کمی اور ملکی پیداوار میں اضافے کیلئے محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے میگا فارمر ڈے کا انعقاد کینولا ماڈل فارم موضع بدھو أنہمرکز وریام والا میں کیا گیا ۔ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع جھنگ ڈاکٹر خالد اقبال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مہر اعجاز صالح، زراعت افسروں سدرہ حنیف، سرور اور مہمانِ خصوصی شفقت عباس قریشی نے شرکت کی ۔

ڈاکٹر خالد اقبال نے کہا یہ ماڈل فارم جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کینولا کی زیادہ پیداوار کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ کسان خودکفالت حاصل کر سکیں۔ مہر اعجاز صالح نے کہا گندم کی کاشت یکم سے 20 نومبر تک مکمل کر لی جائے تاکہ بہتر پیداوار حاصل ہو ۔شفقت عباس نے کہا محکمہ کی سفارشات پر عمل کر کے کسان بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔

 

