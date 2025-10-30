صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوخواتین سمیت چار افراد کو تشدد کا نشانہ بنادیاگیا

  • فیصل آباد
دوخواتین سمیت چار افراد کو تشدد کا نشانہ بنادیاگیا

گوجرہ( نما ئندہ دُنیا)دوخواتین سمیت چار افرادکو تشدد کا نشانہ بنادیاگیا۔رحمان پورہ کاحفیظ اہلیہ سمیت گھر موجود تھاکہ ملزم بلال وغیرہ نے دونوں کوتشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔چک نمبر368ج ب کی نازیہ الطاف کو اسکے خاوند سمیت ملزم عمران وغیرہ نے ڈنڈوں سے تشددکا نشانہ بنادیا۔ تھانہ سٹی پولیس وصدرنے مقدمات درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

دوخواتین سمیت چار افرادکو تشدد کا نشانہ بنادیاگیا۔رحمان پورہ کاحفیظ اہلیہ سمیت گھر موجود تھاکہ ملزم بلال وغیرہ نے دونوں کوتشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔چک نمبر368ج ب کی نازیہ الطاف کو اسکے خاوند سمیت ملزم عمران وغیرہ نے ڈنڈوں سے تشددکا نشانہ بنادیا۔ تھانہ سٹی پولیس وصدرنے مقدمات درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر ذمہ داران کیخلاف مقدمات درج

گندم کی بوائی سے قبل کھادوں کی ذخیرہ اندوزی ،بلیک میں مہنگی فروخت جاری

سکولوں میں سہولتوں،میل پروگرام پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

نواز شریف کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس

اشیائے خوردونوش کی قیمتوں، تول کا جائزہ،دکانداروں کو جرمانے

ای بز پورٹل ر ہنمائی کیلئے ڈی سی آفس میں انفارمیشن ڈیسک قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن