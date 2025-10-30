دوخواتین سمیت چار افراد کو تشدد کا نشانہ بنادیاگیا
گوجرہ( نما ئندہ دُنیا)دوخواتین سمیت چار افرادکو تشدد کا نشانہ بنادیاگیا۔رحمان پورہ کاحفیظ اہلیہ سمیت گھر موجود تھاکہ ملزم بلال وغیرہ نے دونوں کوتشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔چک نمبر368ج ب کی نازیہ الطاف کو اسکے خاوند سمیت ملزم عمران وغیرہ نے ڈنڈوں سے تشددکا نشانہ بنادیا۔ تھانہ سٹی پولیس وصدرنے مقدمات درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔
دوخواتین سمیت چار افرادکو تشدد کا نشانہ بنادیاگیا۔رحمان پورہ کاحفیظ اہلیہ سمیت گھر موجود تھاکہ ملزم بلال وغیرہ نے دونوں کوتشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔چک نمبر368ج ب کی نازیہ الطاف کو اسکے خاوند سمیت ملزم عمران وغیرہ نے ڈنڈوں سے تشددکا نشانہ بنادیا۔ تھانہ سٹی پولیس وصدرنے مقدمات درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔