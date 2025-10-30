تھانہ ساندل بار کے علاقہ میں فائرنگ ،نوجوان شدید زخمی
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)تھانہ ساندل بار کے علاقہ میں فائرنگ سے نوجوان شدید زخمی ہوگیا۔33 ج ب میں نامعلوم وجوہات پر فائرنگ سے 18 سالہ عتیق پیٹ میں گولی لگنے سے مضروب ہوگیا جبکہ عبدالرزاق نامی ملزم فائرنگ کرتے فرار ہوگیا نوجوان کو تشویش ناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھانہ ساندل بار پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کردی۔
