ٹی ایچ کیوہسپتال میں بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار

  • فیصل آباد
ٹی ایچ کیوہسپتال میں بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار

سٹیک ہولڈرز خواتین کو موذی مرض بارے معلومات دیں ،ڈاکٹر عدیل

کمالیہ(نمائندہ دنیا )تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کے زیر اہتمام ہفتہ آگاہی برائے بریسٹ کینسر کے سلسلہ میں سیمینار کا انعقاد ۔ صدارت اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے کی۔ ایم ایس تحصیل ہیڈکواٹر ہسپتال ڈاکٹر عدیل عارف نے کہا پاکستان کا شمار ایشیا ء کے ان ممالک میں ہوتاہے جہاں بریسٹ کینسر کا ریٹ سب سے زیادہ ہے ۔ ہر 24 گھنٹے میں 109 اور ایک سال میں تقریبا40 ہزار خواتین اس موزی مرض کا شکار ہوجاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین میں اس بڑھتے ہوئے مرض بارے آگاہی کیلئے محکمہ اس ماہ کی مناسبت سے آگاہی سیمینارز، طالبات کیلئے آگاہی لیکچرز، خصوصی موبائل سروس یونٹس اور سیٹلائٹ کیمپس، کیمونٹی میٹنگز اور آگاہی سیشنز کا انعقاد کر رہاہے ۔ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو اس موذی مرض بارے مکمل معلومات فراہم کریں اور انکی مناسب سکریننگ کروائیں کیونکہ جتنا جلد اس بیماری کی تشخیص ہوگی اتناہی جلد بیماری کے ٹھیک ہونے کے امکانات ہونگے ۔ اقرا ناصر نے کہا بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص بارے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ پاکستان میں کینسر کا بڑھتا ہوا رحجان اس بات کا تقاضہ کرتاہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ملکر اس بیماری کیخلاف بھرپور مہم چلائیں۔ عوام کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے ۔ 

 

