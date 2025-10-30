سموگ میں اضافہ،بچے بزرگ،جوان ، طلبہ متاثر
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)سموگ میں خطرناک اضافہ،بچے ، بزرگ،جوان اور طلبا و طالبات متاثر ہونے لگے ۔دھاندرہ،سدھار،ٹھیکریوالا،پینسرہ اور گردونواح میں سموگ کی شدت میں تشویشناک اضافہ ہو گیا لوگ ناک،گلا اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں فضا میں آلودگی سے طلبہ کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں نے محکمہ ماحولیات اداروں کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ سموگ کا باعث بننے والے کارخانوں،اینٹوں کے بھٹوں اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف فوری بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے ۔
