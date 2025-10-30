فضائی آلودگی پھیلانے پر کسانوں کو لاکھوں روپے جرمانے
پیرمحل (نمائندہ دنیا )دھان فصل کی باقیا ت کو آگ لگاکر فضائی آلودگی پھیلانے پر کسانوں کو لاکھوں روپے جرمانے عائد ، طارق نوناری زراعت آفیسر اروتی نے پنجاب ماحولیاتی ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے آلودگی پھیلانے پر اورنگ زیب گگڑانہ کو 45ہزار ناصر کو 30ہزار جعفر کو 30ہزار ذوالفقار کو 30ہزار قصیر کو 30ہزار فیصل کو 30ہزار ، غلام رسول ، اشفاق ، ساجد عرفان کو 45ہزار فی کس جرمانہ عائد کرکے موقع پر وصول کرکے وارننگ جاری کی کہ حکومت پنجا ب کی طرف سے دھان فصل کی باقیات اور پرالی کو آگ لگانے پر سخت پابندی عائد ہے۔
