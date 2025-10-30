پارٹی قیادت کے اعتماد پر پورا اتروں گا:آزاد علی تبسم
پارٹی پالیسی کے مطابق جیت کر حلقہ کو مثالی بناؤں گا :میڈیا سے گفتگو
بلوچنی (نمائندہ دنیا)مسلم لیگ ن ضلع فیصل اباد کے جنرل سیکرٹری اور امیدوار پی پی 98 آزاد علی تبسم نے مسلم لیگ ن کے صدر کے صدر میاں نواز شریف کی طرف سے ٹکٹ کا نوٹیفکیشن جاری کرنے پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں پارٹی قیادت کے اس اعتماد پر پورا اتروں گااور سیٹ جیت کر پارٹی کو تحفہ میں دوں گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کیا۔انہوں نے کہا حلقہ بھر کی عوام کی طرف سے مجھ سے والہانہ محبت میری سیاسی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔مجھے ٹکٹ ملنے پر لیگی ورکروں کی طرف سے مبارکبادیں میری کامیابی کی واضح دلیل ہیں۔ کامیاب ہو کر پارٹی قیادت اور مریم نواز کی پالیسیوں کے مطابق عوامی خدمت کر کے حلقہ کو مثالی بناؤں گا ۔اس موقع پر طاہر حمید فانی ، مدثر حمید فانی ،رانا مزمل شہزاد ،مرزا بابر حمید ،مرزامنظور ودیگر موجود تھے ۔