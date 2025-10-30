درجن سے زائد وارداتیں ،لاکھوں روپے ،سامان لوٹ لیاگیا
متعددشہری لٹ گئے ،قیمتی سامان چوری، عمیر پر ڈاکوئوں کا مزاحمت پر تشدد
فیصل آباد، گوجرہ، شورکوٹ (سٹی رپورٹر، نمائندگان دنیا)ڈکیتی چوری کی درجن سے زائد وارداتوں میں لاکھوں روپے ،زیورات ودیگرسامان لوٹ لیاگیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے لاری اڈے کے قریب نصراللہ موبائل پر کال سنتا ہوا جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ملزموں نے جھپٹا مار کر موبائل فون چھین لیا ۔تھانہ ریل بازار کے علاقے میں تحصیل والی جامع مسجد میں عبدالرزاق کی موٹرسائیکل چور لے گئے ۔ تھانہ غلام آباد کے علاقے قائم سائیں دربار کے قریب ندیم کونوسر بازوں نے پولیس ملازمین ظاہر کرکے تلاشی لینے کے بہانے نقدی، موبائل اور دیگر سامان ہتھیالیا۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے کہکشاں کالونی میں ثوبیہ کے گھر کے باہر نصب کیا گیا بجلی کا میٹر ،تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے محلہ نشاط آباد کے رہائشی ثوبان کے گھر کی چھت پر نصب اے سی کا اؤٹ ڈور چوری کر لیا گیا۔
گوجرہ کے نواح میں چک نمبر306ج ب کاعفان سعید سول کلب چوک سے موٹر سائیکل پر سوار گزر رہاتھاکہ دو موٹر سائیکل سواروں نے 35ہزارروپے نقدی اورقیمتی موبائل چھین لیا۔علی پارک کے محسن غفور کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری،الفیض سو سائٹی کے عمر کے موٹر سائیکل رکشہ کے ٹول بکس سے 20ہزار ، موبائل اور10ہزارکی گھڑی و دیگر ضروری کاغذات چوری کر لئے گئے ۔گورنمنٹ مڈل سکول گوجرہ سے چور قیمتی سامان لے گئے ۔شورکوٹ جھنگ روڈ اڈا قاسم آباد کے قریب عمیر ولد جٹ موٹرسائیکل پر جا رہاتھا کہ ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل، موبائل اور نقدی چھین لی اور مزاحمت پر تشدد کا نشانہ بنایا۔