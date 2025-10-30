صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوانین کی خلاف ورزی ،ہوٹل سیل ، 50 لٹر دودھ تلف

  • فیصل آباد
فوڈاتھارٹی کی کارروائیاں جاری، ناقص صفائی پر 58 ہزار کے جرمانے

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایات پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا کی سربراہی میں بھوانہ میں ہوٹل کو قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا۔دوران معائنہ صفائی اور سٹوریج کے ناقص انتظامات پائے گئے ۔ورکرز کے میڈیکل سکریننگ سرٹیفکیٹس عدم موجود پائے گئے جبکہ متعدد فوڈ بزنسز کو سابقہ دی گئی ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے پر 58 ہزار روپے کے جرمانے کئے گئے ۔دوران معائنہ کریانہ سٹورز سے ایک کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات کو برآمد کرکے تلف کر دیا گیا۔علاوہ ازیں دوران معائنہ دودھ بردار گاڑیوں کے دودھ کے سیمپل فیل ہونے کی وجہ سے 50 لٹر سے زائدملاوٹی دودھ تلف کیا گیا۔

 

