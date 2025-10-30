جھنگ :دھی رانی پروگرام ،169 جوڑوں کی اجتماعی شادی
صوبائی وزیر سہیل شوکت،ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی شرکت،سلامی پیش
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز کے پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت جھنگ کے 169 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی مشترکہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔صوبائی وزیر سماجی بہبود و بیت المال پنجاب سہیل شوکت بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز اور سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ کے افسروں سمیت ممبر صوبائی اسمبلی راشدہ یعقوب شیخ،سابق ممبر صوبائی اسمبلی یعقوب شیخ،ممبر صوبائی اسمبلی عابدہ بشیر ،مولانا آصف معاویہ،شرجیل عباس قریشی بھی شریک تھے ۔ صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ کی طرف سے نوبیاہتا جوڑوں کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا پیغام پہنچایااور نوبیاہتا جوڑوں کو دو لاکھ روپے سلامی کے حوالے سے دھی رانی سلامی کارڈز بھی دیئے ۔
سہیل شوکت کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کا ویژن عوام کی خدمت کرنا ہے ۔ دھی رانی پروگرام وزیراعلیٰ کے عوامی خدمت کے جذبہ کی عکاسی ہے ۔ مریم نواز اﷲ کی رضا کیلئے یہ کام کر رہی ہیں ،وہ پنجاب کی بیٹیوں کیلئے ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں اور نوبیاہتا جوڑوں کے ساتھ ماں کی طرح کھڑی ہیں۔ ابتک 4 ہزار اجتماعی شادیاں کروا چکے ہیں،جون 2026 تک مزید 4 ہزار شادیاں کروائی جائیں گی۔ تقریب میں جھومر پارٹی نے رقص بھی پیش کیا تقریب میں دولہا دلہن اور تقریب کے شرکاء کے لئے ظہرانہ کا اہتمام بھی کیا گیا۔