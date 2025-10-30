صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سب ملکر ضلع میں امن کی فضا برقرار رکھیں:عمر میلہ

  • فیصل آباد
انتشار پھیلانے والوں کیخلاف سخت کارروائی ہوگی ،ڈی پی او عبادت نثار

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ضلع بھر میں مذہبی ہم آہنگی اور امن و امان کے فروغ کے لیے پولیس لائن ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مشاورتی اجلاس ہوا، صدارت ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ اور ڈی پی او عبادت نثار نے مشترکہ طور پر کی۔ ضلع بھر کے علما اور امن کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی اور ضلع کی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، ڈپٹی کمشنر عمر میلہ نے کہا کہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں امن کی فضا مثالی ہے اور سب کو ملکر اسے برقرار رکھنا ہے ، اجلاس میں مذہبی رواداری، بھائی چارے اور اتحاد کے فروغ پر اتفاق کیا گیا اور کسی جماعت یا فرد کو اشتعال انگیزی یا نفرت آمیز تقریر کی اجازت نہ دینے پر زور دیا گیا،ڈی پی او عبادت نثار نے کہا کہ انتشار پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی ۔پولیس امن کیلئے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی، علما نے ضلعی انتظامیہ کومکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

 

