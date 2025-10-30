چنیوٹ :سیلاب متاثرین کوامدادی رقم کی فراہمی شروع
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ سیلاب بحالی پروگرام کے تحت ضلع میں متاثرین کوامدادی رقم کی فراہمی شروع ہوگئی ۔ 16ہزارمتاثرہ خاندانوں کو امداد تقسیم کی جائے گی جس کیلئے ہاکی سٹیڈیم چنیوٹ میں پیمنٹ کائونٹرزقائم ہیں۔ 20 ہزار فی ایکڑ فصل،5 لاکھ کچے گھر اور 10 لاکھ پکے گھر،50 ہزار چھوٹے جانور اور بڑے جانور کا 5 لاکھ کے حساب سے رقوم فراہم کی جارہی ہیں۔
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل نے ہاکی سٹیڈیم کا دورہ کیا اورانتظامات کا جائزہ لیا۔انہوں نے بتایا روزانہ پانچ سو سیلاب متاثرین کو پیمنٹ کی جارہی ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے متاثرین سے ملاقات کی ، سایہ دار انتظامات،پینے کے پانی،کھانا دستیابی ،واش روم کی سہولت کو بھی دیکھا۔انہوں نے بتایا صبح 9 سے شام 5 بجے تک رقوم ادائیگی کی جارہی ہے ،بینک سے موصول شدہ ایس ایم ایس کے حامل شخص کو رقم دی جائیگی۔ہر تحصیل سے متاثرین کیلئے ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل اورڈی پی او عبداﷲ احمدنے ڈی سی آفس میں میڈیا کوبریفنگ دی اورکہا ضلع میں امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے واضح کیا کسی بھی مذہب،فرقہ کے خلاف آپریشن نہیں کیا جارہا، صرف پرتشدد افراد کیخلاف ادارے کارروائی کررہے ہیں تمام مساجد مدارس کھلے ہیں،ضلع کے تمام مکاتب فکر کے علماومشائخ امن کیلئے ایک پیج پر ہیں۔ ضلع سے تمام غیر قانونی افغانیوں کا انخلا ہوچکا ہے تاہم مزید چیکنگ جاری ہے ۔عوام کسی بھی غیر ملکی،غیر قانونی فرد کی فوری اطلاع دیں۔ غیر ملکی کو سہولت دینے پر بھی کارروائی ہوگی۔