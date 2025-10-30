صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائلپور میوزیم کوعوامی دلچسپی کا مرکز بنایا جائیگا:مقبول احمد

  • فیصل آباد
لائلپور میوزیم کوعوامی دلچسپی کا مرکز بنایا جائیگا:مقبول احمد

نئے ڈائریکٹر نے چارج لے لیا ،میوزیم کی گیلریز کا دورہ ،طلبہ سے گفتگو

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)لائلپور میوزیم کے نئے ڈائریکٹر مقبول احمد نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں اس موقع پر سابق ڈائریکٹر عمران رضا نے انہیں عہدے کا چارج سونپا اور میوزیم کی انتظامی، ثقافتی اور تعلیمی سرگرمیوں سے آگاہ کیا ۔ نئے ڈائریکٹر (جو ڈائریکٹر انفارمیشن و آرٹس کونسل بھی ہیں)نے میوزیم کی گیلریز کا دورہ کیا۔سکولوں کے طلبہ بھی عجائب گھر کے دورہ پر تھے ۔ ڈائریکٹر نے طلبہ سے گفتگو میں کہا لائلپور میوزیم فیصل آباد کے تاریخی ورثے اور ثقافتی شناخت کی علامت ہے یہاں آنے والے اپنے ماضی، فن اور روایات سے جڑنے کا موقع پاتے ہیں میوزیم کو جدید تقاضوں کے مطابق مزید فعال اور عوامی دلچسپی کا مرکز بنایا جائیگا۔

 

