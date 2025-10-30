پیر قاضی فضل رسول ؒ کی زندگی سے رہنمائی لیناضروری:علما
آ ستانہ عالیہ محدث اعظم کی احیائے اسلام کیلئے خدمات ناقابل فراموش ہیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حضرت صاحبزادہ پیر قاضی فضل رسول حیدر رضوی ؒنے تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام مصطفی ؐ میں تاریخی اورشاندار کردار ادا کیا۔آ ستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان کی ملکی تعمیرو ترقی اور احیائے اسلام کیلئے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ صاحبزادہ پیر قاضی فضل رسول حیدر ؒنے اپنے علم و عمل کے ذریعے لوگوں کے سینوں کو منور کیا۔ آپ ؒکی باوقار زندگی سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے ۔ان خیالات کا اظہا رپاکستان سنی تحریک کے ڈویثرنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسرپیر میاں آصف رضا قادری نے شاہی مسجد غلام آبادمیں صاحبزادہ پیر قاضی فضل رسول ؒکے عرس کی تقریب سے خطا ب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ پیر قاضی فضل رسول حیدر رضوی ؒنے ساری زندگی خدمت اسلام میں وقف کی۔
علما و مشائخ اور عوام اہلسنت کیلئے آپ ؒکی خدمات و قربانیاں لازوال ہیں۔اسلامی اقدا ر کے تحفظ کیلئے انکی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے ۔ آپ ؒکے کثیر مریدین و محبین پوری دنیا میں اسلام کیلئے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دین کی سربلندی کیلئے آپکی قربانیوں کو زندہ رکھنے کا عہد کرنا ہوگا۔ آپ ؒکے تحریک نظام مصطفی ؐاور تحریک ختم نبوت کے جذبے کو سامنے رکھ کہ اپنی سمت کا تعین کرنا ہو گا۔ آخر میں ملکی ترقی، سلامتی واستحکام اور پیر قاضی فضل رسول حیدر ؒکے بلندی درجات کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پرڈویژنل جنرل سیکرٹری حافظ یاسر قادری المدنی، مولانا بہادر رضوی،ملک اکرام قادری، عرفان وارثی ، ناصر انقلابی، اریب جٹ،ملک محسن رضا مصطفائی ، رانا احتشام الحق ودیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔