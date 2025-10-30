نیو کیمپس جی سی یو میں نامیاتی کاربن کی اہمیت پر سمپوزیم
ماحولیاتی تحفظ کیلئے مٹی میں نامیاتی کاربن کا توازن رکھنا ضروری:ماہرین
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے نیو کیمپس میں مٹی میں نامیاتی کاربن کی اہمیت کے موضوع پر بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، ملکی و غیر ملکی ماہرینِ ماحولیات، محققین، ماہرینِ تعلیم اور طلبا و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔وائس چانسلر جی سی یو پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے بطور مہمانِ خصوصی خطاب کرتے کہا مٹی میں نامیاتی کاربن زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے ، ماحولیاتی توازن قائم رکھنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے ۔ اس اہم موضوع پر تحقیق کو فروغ دینا پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کیلئے ناگزیر ہے ۔ چیئرمین ڈیپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر صابر نے کہا اس سمپوزیم کا مقصد مٹی میں نامیاتی کاربن کے کردار، اسکے تحفظ اور پائیدار زرعی پیداوار میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ۔ ڈین فیکلٹی آف لائف سائنسز پروفیسر ڈاکٹر فرحت جبین نے خطاب میں کہا مٹی میں نامیاتی کاربن کا توازن برقرار رکھنا ماحولیاتی پائیداری اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کیلئے نہایت اہم ہے ۔