انصاف لائرز فورم کاشہزادبشیرچیمہ کی حمایت کا اعلان
کامیابی پر سینئروجونیئروکلاکے حقوق کیلئے بھروپورآوازاٹھائونگا:شہزاد چیمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)صدرانصاف لائرز فورم فیصل آبادڈویژن شہبازامیر اعوان کی جانب سے امیدوارممبرپنجاب بارکونسل چودھری شہزادبشیرچیمہ کے اعزازمیں ظہرانہ دیاگیا ۔صدرجڑانوالہ باروقارجنجوعہ ،سابق صدربارفیصل آبادبلال اشرف بسرا،ملک افضل ،آصف تڑکڑصدرانصاف لائرز فورم چنیوٹ،فیصل مرزا،بلال یوسفزئی سٹی صدرانصاف لائرز فورم فیصل آباد،وسیم مشتاق کھنہ ،مجاہدپنسوتہ،راناعتیق ،طالب چٹھہ ،چودھری صغیر ،نعیم کاہلوں ،دلبرحمیدبل ،نعیم اعوان ،صہیب علوی ،بلال اعوان سمیت دیگروکلا اور ممبرقومی اسمبلی راناعاطف ،شہزادگجر،عادل پرویزگجر،اظہرنسیم ورک شریک ہوئے ۔
شہزادبشیرچیمہ نے خطا ب میں کہا وکلاکے مسائل حل کیلئے میدان میں اترے ہیں ،بطورفیصل آبادبارصدرمیری خدمات سب کے سامنے ہیں ،اللہ پاک یکم نومبرکوعزت سے نوازے گا ،جیت کے بعدکسی کومایوس نہیں کروں گا،سینئروجونیئروکلاکے حقوق کیلئے بھروپورآوازاٹھائونگا۔ نوجوان وکلامیرے دست بازوہیں، جیت یقینی بنانے پر انصاف لائرزفورم کامشکورہوں ۔شہبازامیر اعوان نے خطاب کرتے کہا شہزادبشیرچیمہ وکلاکے مسائل حل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، وہ آئین وقانون کے تحفظ کیلئے بہترین ثابت ہونگے ہمیں ایسے جراتمنداوروژن رکھنے والے امیدوار کاہی چنائوکرناچاہئے تاکہ وہ پنجاب بارکونسل میں ہماری نمائندگی کاحق اداکرسکیں۔