سمندری روڈ پر دو ناجائز ہائوسنگ سکیموں کی تعمیرات مسمار
ایف ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم کی کارروائی ،موقع پر دفاتر کو بھی سیل کردیا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چودھری کی ہدایات پر غیرقانونی ہائوسنگ سکیموں کیخلاف جاری آپریشن میں انفورسمنٹ ٹیم نے سمندری روڈ پر دو غیرقانونی ہائوسنگ سکیموں کے تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کرکے دفاتر کو سربمہر کردیا۔ ڈائریکٹر ٹائون پلاننگ اسما محسن کی زیرنگرانی سٹیٹ آفیسر منیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں ٹیم نے سمندری روڈ کامعائنہ کیا تو دوغیر قانونی ہائوسنگ سکیموں کے قیام کی کوشش کی جا رہی تھی جن کیخلاف کارروائی کرکے چار دیواریوں، عارضی سٹرکوں اور دیگر ناجائز تعمیرات کو مسمار جبکہ موقع پر موجود دفاتر کو بھی سیل کر دیا گیا۔ڈویلپرزکوہدایت کی گئی ہے کہ وہ مزید خلاف ورزیوں سے باز رہیں بصورت دیگر قانون شکنی پر فوجداری مقدمات بھی درج کرائے جا سکتے ہیں۔ ایف ڈی اے انتظامیہ نے عوام کومطلع کیا ہے کہ وہ کسی بھی ہائوسنگ سکیم میں پلاٹ خریدتے یا سرمایہ کاری سے قبل اسکی قانونی حیثیت ضرور چیک کر لیں تاکہ بعدازاں کوئی مشکل پیش نہ آئے ۔