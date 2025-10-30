صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران ملازمت لاکھوں کی رقم اور سامان خوردبرد کرلیا

  • فیصل آباد
دوران ملازمت لاکھوں کی رقم اور سامان خوردبرد کرلیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دوران ملازمت لاکھوں روپے اور سامان خوردبرد کرلیا۔تھانہ سیول لائن کے علاقے ریلوے روڈ پر شیراز نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اسکے پاس ملازمت کرتا تھا۔ جس نے دوران ملازمت لاکھوں روپے اور سامان مختلف اوقات میں خوردبرد کرتے ہوئے اسے نقصان کا شکار بنا دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

