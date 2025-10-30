مین چینلز ،سیوریج لائنز کی ڈیسلٹنگ مزید تیز کرنیکی ہدایت
سیوریج لائنوں کی صفائی ،ڈیسلٹنگ سے نکاسی آب بہترہو رہی ، ایم ڈی وسا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹرواسا سہیل قادر چیمہ نے مین چینلز اور سیوریج لائنوں کی ڈیسلٹنگ مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ ایم ڈی واسا نے کہا ہے کہ شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری سہولیات فراہمی کیلئے مختلف علاقوں میں سیوریج لائنوں اور مین چینلز کی ڈیسلٹنگ مہم تیزی سے جاری ہے جسکی مسلسل مانیٹرنگ کی جارہی ہے ۔ آپریشنز سٹاف کی جانب سے مراد آباد مین لائن غلام آباد و دیگر علاقوں کی صفائی اور ڈیسلٹنگ کی گئی۔ اقبال شاہد کالونی ، رحمان کالونی ، یاسر ٹائون ، ڈپو بازار منصور آباد ، مظفر کالونی ، شیخ کالونی ،سمن آباد بالمقابل جنرل ہسپتال ، برکت پورہ ، بھٹہ روڈ سیف آباد ، اسلامیہ پارک، سمندری روڈ مدنی کنڈا کے قریب بھی ڈیسلٹنگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ سیوریج لائنوں کی صفائی اور ڈیسلٹنگ بلاتعطل جاری ہے جس سے نکاسی آب بہترہو رہی ہے ۔ ایم ڈی واسا کی ہدایت پر ڈی ایم ڈی او اینڈ ایم مقبول سنپال نے ڈائریکٹر ڈرینج عثمان لطیف کے ہمراہ مین چینل ون غلام آباد میں ڈیسلٹنگ کامعائنہ کیاور واضح کیا کہ ڈیسلٹنگ شیڈول کے مطابق جاری رہنی چاہئے ۔