مین چینلز ،سیوریج لائنز کی ڈیسلٹنگ مزید تیز کرنیکی ہدایت

  • فیصل آباد
مین چینلز ،سیوریج لائنز کی ڈیسلٹنگ مزید تیز کرنیکی ہدایت

سیوریج لائنوں کی صفائی ،ڈیسلٹنگ سے نکاسی آب بہترہو رہی ، ایم ڈی وسا

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹرواسا سہیل قادر چیمہ نے مین چینلز اور سیوریج لائنوں کی ڈیسلٹنگ مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ ایم ڈی واسا نے کہا ہے کہ شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری سہولیات فراہمی کیلئے مختلف علاقوں میں سیوریج لائنوں اور مین چینلز کی ڈیسلٹنگ مہم تیزی سے جاری ہے جسکی مسلسل مانیٹرنگ کی جارہی ہے ۔ آپریشنز سٹاف کی جانب سے مراد آباد مین لائن غلام آباد و دیگر علاقوں کی صفائی اور ڈیسلٹنگ کی گئی۔ اقبال شاہد کالونی ، رحمان کالونی ، یاسر ٹائون ، ڈپو بازار منصور آباد ، مظفر کالونی ، شیخ کالونی ،سمن آباد بالمقابل جنرل ہسپتال ، برکت پورہ ، بھٹہ روڈ سیف آباد ، اسلامیہ پارک، سمندری روڈ مدنی کنڈا کے قریب بھی ڈیسلٹنگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ سیوریج لائنوں کی صفائی اور ڈیسلٹنگ بلاتعطل جاری ہے جس سے نکاسی آب بہترہو رہی ہے ۔ ایم ڈی واسا کی ہدایت پر ڈی ایم ڈی او اینڈ ایم مقبول سنپال نے ڈائریکٹر ڈرینج عثمان لطیف کے ہمراہ مین چینل ون غلام آباد میں ڈیسلٹنگ کامعائنہ کیاور واضح کیا کہ ڈیسلٹنگ شیڈول کے مطابق جاری رہنی چاہئے ۔

 

