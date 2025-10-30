مساج سینٹرز کی آڑ میں بد کاری پولیس خاموش
شہر کے پوش ودیگر علاقوں میں غیر قانونی مساج سینٹربدکاری کے اڈے بن گئے ، علاقہ مکینوں کیلئے درد سر،پولیس مبینہ طورپر نذرانے لینے لگی ،سخت کارروائی کامطالبہ
فیصل آباد(عبدالباسط سے )شہر کے پوش اور دیگر رہائشی علاقوں میں قائم غیر قانونی مساج سینٹرز کی آڑ میں مبینہ طور پر چلنے والے بدکاری کے اڈے علاقہ مکینوں کیلئے درد سر بن گئے ۔ مساج سینٹرز کی آڑ میں چلنے والے بدکاری کے اڈوں کیخلاف کارروائیاں کرنے کی بجائے پولیس مبینہ طور پر نذرانے وصول کرتے ہوئے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جبکہ ان اڈوں پر بدکاری کے باآسانی مواقع میسر آنے پرنوجوان طبقہ خصوصی طور پر طلبا و طالبات بھی ان کا شکار بننے لگے ۔ذرائع کے مطابق شہر کے مختلف پوش اور رہائشی علاقوں میں عرصہ دراز سے با اثر اور ہائی پروفائل تعلقات کے حامل عناصر کی جانب سے مساج سینٹرز کی آڑ میں بدکاری کے اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ ان مساج سینٹرز پر جواں سالہ لڑکیوں اور خواتین کی جانب سے مبینہ طور پر مردوں کا مساج کرنے کا غیر قانونی دھندہ چلانے کے ساتھ جسم فروشی اور بدکاری کے اڈے بھی چلائے جا رہے ہیں۔
ذرائع کے مطابق ستیانہ روڈ، چین ون روڈ، کینال روڈ، ایڈن گارڈن روڈ، جڑانوالہ روڈ، سوساں روڈ، گیتوں والا چوک، ہریاں والا روڈ سمیت شہر کے مختلف رہائشی علاقوں اور دیگر اہم مقامات پر باثر افراد کی جانب سے عرصہ دراز سے مبینہ طور پر مساج سینٹرز کی آڑ میں بدکاری اور غیر اخلاقی دھندے کے اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ ان اڈوں کو چلانے والے با اثر اور ہائی پروفائل تعلقات کے حامل افراد کی جانب سے مبینہ طور پر پولیس افسروں اور متعلقہ تھانہ جات کی پولیس کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے انہیں باقاعدگی سے بھاری نذرانے اور تحفے تحائف ارسال کئے جاتے ہیں جس پر پولیس کی جانب سے ان کیخلاف کارروائیوں سے گریز کیا جاتا ہے ۔ ان بدکاری کے اڈوں کی وجہ سے علاقہ مکینوں اور دیگر شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رہائشی علاقوں میں قائم ان اڈوں کی وجہ سے نا صرف علاقوں کا ماحول خراب ہوتا ہے بلکہ نوجوان طبقہ خصوصی طور پر طلبا و طالبات بھی ان باثر عناصر کا شکار بن جاتے ہیں۔
متعدد بار شکایات کا اندراج کرانے کے باوجود بھی پولیس ان کے خلاف کارروائیوں میں غیر سنجیدہ دکھائی دیتی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس غیر قانونی دھندے میں ملوث عناصر کیخلاف سخت قانونی کارروائیوں کو یقینی بنایا جائے جبکہ سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائیاں کرتے ہوئے شہریوں کو جرائم سے پاک اور محفوظ ماحول کی فراہمی کیلئے اقدامات کئے جا رہے ہیں۔