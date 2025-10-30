محکمہ تحفظ ماحولیات کی غفلت فیصل آباد کا آلودگی سے متا ثرہ شہروع میں پہلا نمبر
واسا دفتر کے قریب اے کیو آئی 785ریکارڈ ،محکمہ ماحولیات کی فرضی کارروائیاں ، سب اچھا کی کاغذی رپورٹس ،آلودہ ہوا سانس کیساتھ پھیپھڑوں میں پہنچ کر صحت تباہ کرنے لگی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)محکمہ تحفظ ماحولیات ائیر کوالٹی انڈیکس کو بہتر کرنے میں بری طرح ناکام ،شہریوں کوگرم موسم میں ہونے والی غفلت کا خمیازہ سردی شروع ہونے پر بھگتنا پڑرہا ہے ،سموگ کی شدت میں مزید اضافہ ہوگیا ،فیصل آباد فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پررہا۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے گرم موسم میں ماحول دشمن عناصر کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے سردی شروع ہونے پر دکھاوے کی چندکارروائیاں بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہوتی ہیں جس سے ماحول بہتر کرنا اورسموگ کا خاتمہ ناممکن ہوجاتا ہے صنعتی شہر میں ائیر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے
فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں کی فہرست میں فیصل آباد پہلے تین نمبروں پر ہی رہتا ہے گزشتہ روز بھی فیصل آباد کا ائیر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 500 سے زائد رہا اور شہر متاثرہ شہروں میں پہلے نمبر پر رہا ۔ائیر پوائنٹر کے مطابق واسا دفتر کے قریب اے کیو آئی 785 پوائنٹس تک بھی ریکارڈ کیا گیا اس قدر آلودہ ہوا سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں پہنچ کر صحت کی تباہی کا باعث بن رہی ہے لیکن محکمہ ماحولیات اب بھی عملی اقدامات کی بجائے فرضی کارروائیوں اور کاغذی رپورٹس میں سب اچھا دکھانے کی کوشش کررہا ہے ۔