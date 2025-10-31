صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
گھر میں گھس کر خواتین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا

ریلوے کالونی میں مصباح اپنی بہنوں کے ساتھ مو جو دتھی ، ملزم گھس آیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم نے گھر میں گھس کر خواتین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا۔تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے ریلوے کالونی میں مصباح نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بہنوں کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملزم نے مبینہ طور پر گھر میں گھس کر انہیں قابو کر لیا اور تشدد کا نشانہ بنایا ۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے ۔

 

