دوران ڈرائیونگ غفلت ،منع کرنے پر ٹریفک اہلکار پر تشدد
سبزی منڈی کے قریب پولیس نے چالان کیا تو ملزم نے مزاحمت کی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے سے منع کرنے پر ٹریفک اہلکار کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے سبزی منڈی کے قریب پولیس نے دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے شہری کو روک کر اس کا چالان کیا۔ تو ملزم نے مبینہ طور پر ٹریفک اہلکار کے ساتھ مزاحمت شروع کر دی اور اس دوران اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔