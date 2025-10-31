صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بس اور موٹر سائیکل میں تصادم ایک جاں بحق، 2 خواتین زخمی

  • فیصل آباد
بس اور موٹر سائیکل میں تصادم ایک جاں بحق، 2 خواتین زخمی

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ روڈ نزد اڈا شیر آباد ایک مسافر بس موٹرسائیکل سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 45 سالہ محمد آصف موقع پر جاں بحق جبکہ2خواتین زخمی ہو گئیں۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔

جھنگ روڈ نزد اڈا شیر آباد ایک مسافر بس موٹرسائیکل سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 45 سالہ محمد آصف موقع پر جاں بحق جبکہ2خواتین زخمی ہو گئیں۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو ماڈرن اور ماڈل سٹی بنائینگے، چیئرمین سی ڈی اے

غیر قانونی تجارت ملکی اقتصادی استحکام کیلئے بڑا چیلنج، قیصر شیخ

چھاتی کے کینسر کیلئے آگاہی وقت کی ضرور ت، طاہرہ اورنگزیب

فیڈرل بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز، انعامات تقسیم

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

نیوٹک نے پاک چین ویلڈرز ٹریننگ پروگرام کا آغاز کر دیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ