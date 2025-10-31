بس اور موٹر سائیکل میں تصادم ایک جاں بحق، 2 خواتین زخمی
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ روڈ نزد اڈا شیر آباد ایک مسافر بس موٹرسائیکل سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 45 سالہ محمد آصف موقع پر جاں بحق جبکہ2خواتین زخمی ہو گئیں۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔
