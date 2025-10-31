ایم پی اے راؤ کاشف رحیم کی کوششیں ، سینکڑوں طالبات کا مستقبل محفوظ
سمندری (نمائندہ دنیا )ایم پی اے راؤ کاشف رحیم کی کاوشوں سے سینکڑوں طالبات کا تعلیمی مستقبل محفوظ ہو گیا۔ سمندری کے علاقہ 172 گ ب چھجھوال میں سرکاری اراضی پر قائم اسلامک سائنس فاؤنڈیشن گرلز ہائی اسکول کو مسمار کرنے کے بجائے۔۔۔
کمشنر فیصل آباد نے ایم پی اے راؤ کاشف رحیم کی مداخلت پر ڈی پی ایس فیصل آباد کے سپرد کر دیا۔ذرائع کے مطابق اسکول کی عمارت طویل عرصے سے سرکاری اراضی پر قائم تھی، جسے انتظامیہ نے باہمی اتفاق سے ڈی پی ایس کے حوالے کر دیا۔ اس فیصلے سے زیرِ تعلیم طالبات کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔علاقہ مکینوں نے اس اقدام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایم پی اے راؤ کاشف رحیم کی کوششوں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔