  • فیصل آباد
مفتی شہباز حسین چشتی آج جامع مسجد صابری میں عشق رسول ﷺ پر ایمان افروز خطاب کریں گے

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )سابق امیر جماعت اہلسنت مفتی شہباز حسین چشتی خطبہ جمعۃ المبارک میں غاز ی علم الدین شہید ؒکا عشق رسول ﷺاور علامہ اقبال کا خراج عقیدت کے موضوع پر۔۔۔

سابق امیر جماعت اہلسنت مفتی شہباز حسین چشتی خطبہ جمعۃ المبارک میں غاز ی علم الدین شہید ؒکا عشق رسول ﷺاور علامہ اقبال کا خراج عقیدت کے موضوع پرجامع مسجد صابری واٹر ورکس روڈ میں خطاب فرمائیں گے ۔خطبہ ٹھیک 1بجے شروع ہو گا،اہل اسلام سے شرکت کی اپیل ہے ۔

 

