صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش کی توبہ، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر منشیات فروشی ترک کرنیکا اعلان

  • فیصل آباد
منشیات فروش کی توبہ، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر منشیات فروشی ترک کرنیکا اعلان

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)تھانہ ٹھیکریوالا کے علاقہ چک 74 ج۔ب کے رہائشی ملک ذوالفقار عرف کالا ولد ملک نزیر احمد منشیات فروش نے۔۔۔

 مقامی مسجد میں علاقہ معززین اور عوام کی موجودگی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر منشیات فروشی سے توبہ کر لی۔منشیات فروش نے مسجد کے امام، علاقہ معززین اور اہلِ علاقہ کے روبرو ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ آئندہ کسی بھی منشیات فروشی یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گے ، اور اگر ایسا پایا گیا تو قانون کے مطابق سزا کے حقدار ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین میں رقوم تقسیم کرنیکا آغاز

میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، متعدد گرفتار

پی ایچ اے کی سموگ تدارک کیلئے شجرکاری مہم مکمل

زکریا یونیورسٹی اے ایس اے کے انتخابات 26نومبر کو ہونگے

بدھلہ سنت :بچی سے زیادتی کی کوشش، تحقیقات شروع

نشتر ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کا ایک مریض صحت یاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ