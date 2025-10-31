منشیات فروش کی توبہ، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر منشیات فروشی ترک کرنیکا اعلان
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)تھانہ ٹھیکریوالا کے علاقہ چک 74 ج۔ب کے رہائشی ملک ذوالفقار عرف کالا ولد ملک نزیر احمد منشیات فروش نے۔۔۔
مقامی مسجد میں علاقہ معززین اور عوام کی موجودگی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر منشیات فروشی سے توبہ کر لی۔منشیات فروش نے مسجد کے امام، علاقہ معززین اور اہلِ علاقہ کے روبرو ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ آئندہ کسی بھی منشیات فروشی یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گے ، اور اگر ایسا پایا گیا تو قانون کے مطابق سزا کے حقدار ہوں گے ۔