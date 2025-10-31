اہلخانہ کی غیر موجودگی میں گھر کے تالے توڑ کر چوری
اشفاق رشتہ داروں کے گھر گیا ہوا تھا ملزموں نے گھر کا صفایا کر دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اہلخانہ کی غیر موجودگی میں گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقے نعمت ٹاؤن کے رہائشی اشفاق نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ رشتہ داروں کے گھر گیا ہوا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملز موں نے ان کے گھر میں داخل ہو کر الماریوں کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، موبائل، پنکھے ، واشنگ مشین، گرائنڈر اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔